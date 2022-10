x x

SOLARO – Incidente sul lavoro alla Electrolux di corso Europa nella zona industriale di Solaro. L’allarme nell’azienda che produce elettrodomestici è scattato alle 9.35 di stamane per un infortunio di un dipendente: sul posto è accorsa una ambulanza del Sos, poi affiancata anche dall’automedica arrivata da Como; è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

A riportare ferite ad una gamba un uomo di 40 anni, che a quanto pare stava lavorando con un muletto: è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale “Galeazzi” di Milano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: la Electrolux di corso Europa 63 a Solaro)

03102022