GERENZANO / MISINTO – Attenzione agli insetti: nelle ultime quarantotto ore in zona si sono registrati due interventi delle ambulanze per soccorrere persone che dopo una puntura, hanno lamentato dei malori.

Ieri alle 13 intervento di una autolettiga della Croce rossa di Saronno in via del Malnino a Gerenzano, nella zona al confine con Saronno, per una puntura d’insetto si era sentito male un uomo di 42 anni. Un quadro clinico non del tutto rassicurante, almeno all’inizio, considerato che è stato richiesto il supporto anche dell’automedica, arrivata da Como. Il paziente si è comunque presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’altro giorno un analogo episodio avvenuto invece nella vicina Brianza, a Misinto, anche in quel caso con intervento dell’ambulanza.

