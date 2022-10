x x

UBOLDO – Da oggi, lunedì 3 ottobre è possibile prenotare il proprio consulto al servizio di ascolto e sostegno psicologico a cura degli esperti professionisti di Jonas Como Onlus.

Si tratta della propria proposta di RiEsCo il progetto ideato e presentato dall’associazione Officine Musicali aps come capofila della rete di partenariato costituita insieme a Jonas Como Onlus e Comune di Uboldo nell’ambito del Bando di Regione Lombardia “Giovani SMART”. Grazie a questo progetto la Casa dei Talenti “Giancarlo Radrizzani” torna alla propria vocazione originaria diventando, dall’autunno 2022 all’estate 2023, luogo di formazione/autoformazione gratuita, socializzazione, inclusione, realizzazione di eventi ricreativo/culturali destinati ai giovani compresi nella fascia d’età 15 – 34 anni. All’interno del progetto trova inoltre spazio uno sportello di counselling psicologico, individuale e allargato attraverso “Gruppi Parola”. Il tutto per consentire ai giovani di Uboldo e del territorio circostante di ritrovarsi in un contesto accogliente, esprimere le proprie passioni e costruire da soli e in gruppo oggetti culturali da mettere a disposizione del territorio e riequilibrandosi rispetto al proprio senso di autoefficacia.

Si tratta di un servizio gratuito dedicato a chiunque, tra i giovani tra i 15 e i 34 anni, intenda accedervi. L’equipe di psicologi di Jonas Como Onlus sarà presente con cadenza settimanale alla “Casa dei Talenti” di Uboldo.

Per prenotare il tuo consulto clicca qui

