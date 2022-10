x x

CISLAGO – Domenica 2 ottobre si è svolto il il primo “Evento giovani”, intitolato October street festival, durante il quale i ragazzi e le ragazze di Cislago hanno dimostrato un grande senso di appartenenza comunitaria, dedicandosi ad attività di volontariato e impegno civico; hanno riverniciato alcune panchine del Parco Castelbarco e due delle altalene presenti nell’area dei giochi e inoltre, consapevoli dell’importante messaggio educativo, hanno dipinto la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

L’evento è stato organizzato attraverso la collaborazione di alcune associazioni del territorio, l’Amministrazione comunale e il gruppo Giovani Cislago ed ha richiamato la partecipazione di una numerosa parte della cittadinanza.

(foto:foto dei giovani al lavoro)