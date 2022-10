x x

SARONNO – Incidente col monopattino elettrico a Saronno: è successo oggi nel tardo pomeriggio, l’allarme è scattato alle 18.50 per il sinistro avvenuto in via Monte Rosa. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa ed è arrivata una pattuglia della polizia locale. Il ferito ha riportato solo lievi contusioni e non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Nella vicina Turate, oggi alle 14.20 in via Milano, è stato invece investito un ciclista: a restare ferito un 57enne. Sul posto oltre alla pattuglia dei carabinieri anche l’auto-infermieristica di Misinto e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Legnano per le cure del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

05102022