x x

CISLAGO – Elisa, giovane cislaghese, e le sue amiche del liceo sono ancora campionesse al quiz televisivo di Rai1 “Reazione a catena”.

La squadra delle “Tre e un quarto”, nome che rimanda alla quarta amica del gruppo, rimasta a casa, si è guadagnata con questa puntata il nuovo soprannome di “Le 66%”. Le tre ragazze, infatti, in oltre 20 giorni di gioco, hanno una media di 2 parole su 3 indovinate nell’ultimo gioco.

Questa sera, però, non hanno avuto fortuna. Dopo aver sconfitto la squadra delle “Romanelle” per 18 a 11 ed essersi riconquistate il titolo di campionesse, le campionesse non sono riuscite a conquistare il montepremi di oltre 140.000 euro ed ad indovinare la parola della serata: “arrembaggio” che si incastrava con buffet e attacco.

Venti giorni di vittorie tra alti e bassi per le Tre e un quarto. Se giovedì 15 settembre non hanno indovinato la parola e quindi sono rimaste a bocca asciutta il giorno prima erano arrivate a 60 mila euro. Ingente somma conquistata anche lo scorso lunedì 25 settembre, quando le tre ragazze hanno vinto oltre 34.000 euro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn