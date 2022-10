x x

CISLAGO – “Guidare con prudenza lungo le strade che attraversano gli ambiti boschivi. E‘ stata riscontrata la presenza di cervi nel nostro ambito territoriale, si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e con velocità ridotta, soprattutto di notte, lungo le strade che attraversano gli ambiti boschivi”: l’avviso viene dall’Amministrazione comunale di Cislago.

Ecco dove sono stati visti gli ungulati

In particolare, si segnalano i seguenti tratti, a maggiore rischio: la strada provinciale 21 (direzione da e verso Gorla Minore); il tratto dell Varesina bis (direzione da e verso Mozzate) ed il tratto terminale di via Dante Alighieri (da e verso Gerenzano).

“Si chiede, inoltre, la cortese collaborazione da parte dei proprietari dei lotti prospicenti le sedi stradali, nel mantenere puliti i tratti in prossimità della banchina, in modo da garantire la visibilità” rimarcano dal Comune.

I cervi, di grosse dimensioni, possono costituire un grosso pericolo, per il rischio di incidenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: cervi a spasso nell’abitato della vicina Marnate)

06102022