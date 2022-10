x x

UBOLDO – Scooter rubato nel bosco, un cittadino lo fa ritrovare: è stato infatti merito di un cittadino se il veicolo può ora tornare in possesso del legittimo proprietario. Passeggiando in una delle aree boschive alla periferia del paese, l’altro giorno l’uboldese si è infatti imbattuto nel ciclomotore, lasciato fra le piante. Evidentemente, un mezzo rubato e chi lo aveva preso, l’aveva utilizzato per spostarli e poi l’aveva lasciato nel bosco.

Il cittadino ha informato i carabinieri, fornendo le “coordinate” per il recupero del mezzo.

(foto da Fb, il mezzo rubato, ritrovatog nel bosco alle porte di Uboldo. Non è raro rinvenire nel bosco di Uboldo della refurtiva, soprattutto biciclette)

