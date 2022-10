x x

LIMBIATE – Sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo all’episodio verificatosi la notte fra sabato 1 e domenica 2 ottobre a Limbiate, in località Villaggio dei Giovi e che ha causato danni consistenti: c’è stato infatti un incendio che ha distrutto quattro automezzi (compreso un suv ed un furgone) parcheggiati nella frazione. Sul posto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato guai peggiori ovvero che le fiamme di estendessero anche ad altri mezzi vicini.

Si stanno dunque ora svolgendo gli approfondimenti delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’accaduto ovvero se all’origine di tutto vi possa essere un episodio di natura dolosa oppure se il rogo sia stato provocato magari da un problema all’impiant elettrico di uno dei veicoli.

