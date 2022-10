x x

CISLAGO – Sono campionesse da talmente tanti giorni che ormai sono diventate parte delle serate di tante famiglie del Saronnesi e dell’intero Belpaese. Eppure questa sera giovedì 6 ottobre, nel quiz preserale di Raiuno “Reazione a catena” Elisa Ferrazzano e le sue compagne di liceo non erano in studio malgrado ieri abbiamo vinto il titolo.

A spiegare l’accaduto il conduttore Marco Liorni: “Le ragazze si sono ritirate per impegni inderogabili di studio, ma torneranno!”. Effettivamente recentemente in alcune interviste le ragazze che hanno formato la squadra “Le tre e un quarto” (omaggio all’amica Giulia rimasta a casa) hanno anticipato la loro partecipazione al torneo dei campioni. Comunque per il meno non saranno più le tre ragazze del liceo di Tradate Curie a divertire gli appassionati di quiz.

Decisamente unica l’esperienza delle ragazze che proprio ieri sera si sono guadagnate il nuovo soprannome di “Le 66%”: in oltre 20 giorni di gioco, hanno una media di 2 parole su 3 indovinate nell’ultimo gioco.

