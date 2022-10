x x

CARONNO PERTUSELLA – La Lega nazionale dilettanti ha comunicato gli accoppiamenti per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La Caronnese giocherà in trasferta, sul campo dell’Arconatese altra formazione del girone B di Serie D. La sfida è in programma mercoledì 2 novembre, con fischio d’inizio alle 14.30. La formula è quella classica: partita secca in novanta minuti, in caso di parità, calci di rigore per decretare chi passerà il turno.

La Lnd ha stabilito anche il tabellone tennistico che porta fino alla finale. Chi passerà il turno tra Arconatese e Caronnese affronterà la vincente del derby tra Varesina e Città di Varese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

06102022