Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nello stadio comunale di Caronno Pertusella, nel primo pomeriggio di oggi 28 febbraio, si è disputato l’avvincente e ricco di emozioni scontro diretto tra Arconatese e Piacenza Calcio importante per le sorti dei gradini più alti della classifica del girone B della Serie D.

Nel primo tempo i piacentini scendono con un approccio decisamente più propositivo grazie al quale, nell’arco di 45 minuti, riescono prima a sbloccare il risultato con D’Agostino che insacca il pallone in rete dopo averlo ricevuto da Recino che arriva in anticipo sul portiere avversario sfruttando una disattenzione difensiva e successivamente ad allungare le distanze con Recino che, dopo aver guadagnato un calcio di rigore, non sbaglia dal dischetto e firma il quattordicesimo centro stagionale.

Nel secondo tempo, dopo numerose azioni create e non concretizzate, l’Arconatese riesce ad accorciare il vantaggio avversario con un gran goal dal limite dell’area di Pastore ma la partita, nonostante il forte ritmo dei padroni di casa e diversi tentativi offensivi per pareggiare, termina con il risultato di 1-2 che decreta l’importante vittoria del Piacenza che di prepotenza torna a casa con tre punti grazie ai quali può salire al terzo posto a quota 53 a pari merito proprio con l’Arconatese e a sole due lunghezze di distanza dal capolista del girone Caldiero Terme. A confermare l’importanza dello scontro diretto disputato oggi ci sono anche i numeri registrati dallo stadio comunale di Caronno Pertusella che, nonostante il giorno e l’orario fuori portata per diversi lavoratori e studenti, ha vantato ben 500 spettatori e la tribuna ospiti con gli ultras emiliani sold-out, oltre ai 700 spettatori collegati alla diretta streaming.

Arconatese-Piacenza 1-2 (0-2)

ARCONATESE (5-3-2) Giroletti; Ientile, Menegazzo, Del Carro, Sorgente, Ientile (25’ s.t. Berra); Lleshaj, Cavagna; Ferrandino; Pastore, Quaggio. A disposizione Lionetti, Baldi, Fall, Tucci, Basani, Medici, Luoni, Longo. All. Livieri

PIACENZA (4-4-2) Moro; Iob, Somma, Silva, Napoletano (12’ s.t. Berton); Ndoye, Corradi, Bachini (19’ s.t. Kernezo), Andreoli (27’ s.t. Gerbaudo); Recino (23’ s.t. Marquez), D’Agostino (39’ s.t. Artioli). A disposizione Maianti, Del Dotto, Russo, Gandolfo. All. Soave.

Arbitro Di Mario di Ciampino (Bertania di Alba Bra e Cucchiar di La Spezia).

Marcatori p.t. 11’ D’Agostino (P), 42’ Recino (P) (r), s.t. 21’ Pastore (A).

Spettatori 500. Angoli 8-4 Arconatese. Ammoniti: Quaggio, Del Carro, Ferrandino, Napoletano, Recino, Marquez. Recupero 3’-5’.