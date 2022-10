x x

BOLLATE – Danilo Tricarico, allenatore del Fbc Saronno, oggi molto deluso a seguito dalla sconfitta 3-0 sul campo della Solese, nella sesta giornata del campionato di Promozione. “Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, io in primis” il commento a caldo del mister. “Bisogna fare un bagno di umiltà” e “oggi al limite dell’imbarazzante” sono due delle frasi che rispecchiano la delusione odierna.

Solese-Fbc Saronno 3-0

SOLESE: De Cesare, Cozzi, Bezzi, Trionfo, Rana, Castiglioni (36’ st Malvaso), Altamura, Bajoni (41’ st Ranieri), Serpieri (17’ st Bollini), Perotti (23’ st Laraia), Villani. A disposizione Conca, Uku, Truzzi, Russo, Feola. All. Ferretti.

FBC SARONNO: Buono, Pelucchi (25’ st Lanzillotta), Torriani, Bello, Pecis, Scampini, Ramadan M. (1’ st Gioia), Gheller, Iaconis (32’ st De Marco), Maugeri (1’ st Marzeglia), Romeo. A disposizione Rivaldo, Vanzulli, Bredice, Tagliabue, Confalonieri. All. Tricarico.

Arbitro Ossoli di Monza (Colombo e Porretto di Busto Arsizio).

Marcatori: 23’ pt Bajoni (So), 26’ st Bezzi (So), 38’ st Villani (So).

09102022