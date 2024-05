Calcio

UBOLDO- In Promozione, molti sono gli scossoni sulle panchine del girone A, infatti, agli addii di Cernivivo dalla panchina della Salus Turate e di Valente dalla Lentatese, si aggiunge mister Paolo Crucitti che lascia l’Aurora CMC Uboldese.

Il percorso dell’Uboldese di mister Crucitti quest’anno è stato caratterizzato da numerosi cambi di rotta. Infatti, la prima parte della stagione non è stata all’altezza delle aspettative della squadra. Tuttavia, nel girone di ritorno, la squadra ha mostrato una notevole ripresa, mancando i playoff per soli due punti. Determinante lo scontro diretto perso contro la Besnatese nella 28′ giornata del girone.

L‘allenatore ha annunciato l’addio alla squadra sui social, tramite un post su Facebook e ha dichiarato: “L’avventura con l’Aurora CMC Uboldese finisce qui. Ringrazio tutti i giocatori che mi hanno seguito con grande passione e tutta la dirigenza e lo staff tecnico, grazie di cuore a tutti .”

Come dichiara il sito specialistico paolozerbi.com, il futuro di Paolo Crucitti, probabilmente, non sarà al Canegrate, come molte voci credevano, bensì il tecnico aspetterà l’offerta giusta per rilanciarsi in Eccellenza.

(foto archivio)

