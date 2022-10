x x

SENAGO – Il personale dell’automedica di Garbagnate e quello della Croce Rossa di Cusano non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso dell’85enne precipitato stamattina, mercoledì 12 ottobre in via Foscolo. E’ successo all’altezza del civico 1B.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, per cause ancora da chiarire si sarebbe sporto e successivamente è precipitato dalla mansarda. E’ finito prima su un auto in sosta e poi a terra. Malgrado lo sgomento i presenti hanno subito dato l’allarme. Sul posto il personale sanitario è arrivato rapidamento ma per l’uomo non c’era nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Rho che, dopo aver transennato la zona per allontanare i curiosi, hanno effettuato tutti i rilievi del caso, raccolto la testimonianza di chi si trovava lungo la via al momento della caduta, dei vicini e di chi si trovava in casa con l’anziano.

