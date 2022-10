x x

SARONNO – Cade dalla bici nei pressi del cimitero maggiore e finisce all’ospedale: disavventura pomeridiana oggi alle 15.20 per una donna di 51 anni. E’ stata soccorsa dai passanti, nei pressi dell’ingresso principale del campo santo di via Milano, ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, che si trova non distante.

Il personale della Cri ha assistito la ciclista, che è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella, non ha comunque riportato gravi lesioni e le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Insomma, per la saronnese al di là dello spavento, non ci sono state gravi conseguenze.

(foto: pattuglia della polizia locale all’ingresso del cimitero maggiore di Saronno)

