x x

SARONNO – Dal primo febbraio prossimo verrà avviata la collaborazione tra il Comune di Saronno e ll’ex municipalizzata Saronno Servizi per la gestione amministrativa dei servizi cimiteriali, così come previsto nella delibera di Giunta dello scorso dicembre.

Arriva lo sportello

È prevista l’apertura di uno sportello, nella sede della Saronno servizi in via Roma, al quale i cittadini potranno rivolgersi per il disbrigo delle pratiche amministrative cimiteriali, dai contratti alle sepolture, dalle lampade votive alle esumazioni. Il nuovo ufficio (con orari da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30) sarà anche contattabile telefonando allo 0296288222, oppure via email all’indirizzo: [email protected]

Nel corso del 2023, dipendenti comunali e dipendenti della Saronno Servizi collaboreranno allo svolgimento delle seguenti attività:

• verifica dei contratti cimiteriali già esistenti e verifica disponibilità sepolture;

• predisposizione bozza nuovi contratti e trasmissione ad ufficio contratti Comune di Saronno;

• emissione ordinativi di riscossione al cittadino per nuovi contratti;

• rinunce a contratti già esistenti;

• predisposizione bandi per esumazioni ordinarie e straordinarie.

“Attraverso la gestione in collaborazione dei contratti cimiteriali sarà possibile implementare una banca dati unica contribuendo a migliorare i servizi a favore del cittadino” dicono dal Comune. A Saronno esistono due cimitero: quello maggiore di via Milano e quello di Cassina Ferrara.

(foto archivio: il cimitero maggiore di via Milano a Saronno)

20012023