BUSTO ARSIZIO – “Contro il green pass e oltre” è questo lo slogan della manifestazione in programma sabato 15 ottobre a Busto Arsizio.

A darne notizia l’Assemblea popolare di Busto Arsizio: “Esattamente un anno fa è stato introdotto il Green Pass obbligatorio su tutti i posti di lavoro, creando volutamente e lucidamente una discriminazione tra chi aveva o non aveva il certificato. Tutte le persone sprovviste di Greenpass sono state obbligate prima a sostenere tamponi rapidi ogni 48 ore e poi, con l’introduzione del GreenPass rafforzato, all’obbligo vaccinale o alla sospensione dal lavoro. Alcuni lavoratori che non si sono piegati al ricatto del certificato verde si sono visti addirittura non rinnovare il contratto o sono stati licenziati. Noi non dimentichiamo tutto ciò e sabato 15 ottobre scenderemo di nuovo in piazza per ricordare, sostenere e gridare a gran voce dopo un anno il nostro dissenso, non solo nei confronti di ciò che è accaduto allora, ma per continuare a mettere in luce le nefandezze di questo presente: guerre, aumenti dei prezzi e della povertà, stato di emergenza perenne, tecnologia sempre più invasiva e leggi liberticide”.

L’appello riguarda anche il Saronnese: “Vi invitiamo a partecipare numerosi alla giornata in piazza Santa Maria a Busto Arsizio dalle 16 con microfono aperto, interventi di musica e convivialità!”.

(foto archivio)