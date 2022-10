x x

SARONNO – Auto contro motocicletta in via Larga a Saronno, una persona è rimasta ferita. L’incidente stradale si è verificato oggi alle 11.20 all’altezza dell’incrocio con via Trento. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio ha prestato le prime cure ad un uomo di 51 anni. Le sue condizioni non sono apparse gravi, è stato comunque trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti medici del caso. Da quantificare i danni materiali ai due mezzi.

Non è stato invece necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa durante un precedente servizio sul territorio)

13102022