SARONNO – Ironico, “sul pezzo” ma soprattutto pronto a cogliere le necessità e i desideri dei saronnesi dandogli voce con la sua proverbiale sagacia. Ignazio La Russa, eletto oggi presidente del Senato, ha uno stretto legame con la città di Saronno. Negli ultimi anni non ha mai saltato una campagna elettorale garantendo la propria presenza in città a sostegno della sezione cittadina di Fratelli d’Italia.

E’ stato il fulcro dell’inaugurazione della sede di FdI in via Caronni nel 2014 (facendo anche shopping nel vicino mercatino autunnale) e l’anno successivo è stato protagonista di uno dei momenti più divertenti della campagna elettorale del 2015 del futuro sindaco Alessandro Fagioli. La Russa aveva lanciato l’idea dei santini di FdI con dei piccoli maccheroncini in abbinamento a quelli con i fagioli della Lega: “Hai un cognome che non si dimentica – aveva detto al candidato – formeremo un binomio imbattibile come pasta e fagioli”. Aveva riservato una battuta, quasi una stoccata, allora candidato sindaco Pierluigi Gilli ed aveva anticipato il futuro accordo con Saronno al centro e allora candidato sindaco Dario Lonardoni. La visita si era conclusa con l’allora ex ministro che si era cimentato nella preparazione dello zabaglione.

Rimasta nell’immaginario cittadino la sua “presenza elettorale” nel 2010 quando aveva fatto cambiare l’intero programma dell’appuntamento per concedersi una passeggiata in corso Italia con un gelato all’amaretto: “Non posso certo fermarmi a Saronno a non prendere un gelato all’amaretto con una bella camminata tra i saronnesi”.

Decisamente più movimentata la visita del 2018 quando per l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia, con lui presente al taglio del nastro, c’è stata una contestazione anarchica con tanto di lancio di uova.

A lasciare il segno però, la capacità di La Russa di “farsi notare” dai saronnesi con poche parole capaci di centrare i desiderata della città come quella volta che ha dichiarato: “E’ giusto che non vogliate che Saronno diventi una piccola Milano, vorrà dire che sarà il capoluogo a diventare una grande Saronno”.

