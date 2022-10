x x

SARONNO – Non si sa che attrezzo da cantiere abbia usato, una mazza, un piccone ma quel che che è certo è che ha prima divelto la saracinesca poi ha spaccato il vetro della porta d’ingresso riuscendo ad entrare nel punto vendita.

E’ la prima ricostruzione del colpo messo a segno nella notte ai danni della farmacia di via Stoppani. A indagare sull’accaduto i carabinieri della compagnia di Saronno che sono risaliti all’ora del colpo, pochi minuti le 3, che sarà utile per recuperare le immagini della videosorveglianza dell’attività e del quartiere per avere elementi utili.

Il ladro entrando nel punto vendita si è ferito ma questo non l’ha fatto desistere. Ha messo sottosopra il punto vendita ed è riuscito ad impossessarsi del fondo cassa. L’ammontare del furto sarà quantificato terminati gli accertamenti contabili. I carabinieri intervenuti in mattinata hanno ricostruito l’accaduto ed effettuato i rilievi del caso a partire dalle macchie di sangue lasciate dal ladro. Subito riparati anche i danni alla struttura.

