x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Christian Caronno, assessore con delega alla comunicazione

“Vi comunico che il Comune di Solaro installerà al parco Vita un nuovo gioco inclusivo per il quale ha ottenuto un importante finanziamento.

Il Comune di Solaro ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro da Regione Lombardia sui 35mila di spesa complessiva prevista per la realizzazione di una nuova area giochi inclusiva al Parco Vita. La struttura terrà conto delle disabilità motorie, visive, auditive, intellettive e delle esigenze collegate all’autismo e sarà posizionata nelle vicinanze del chiosco bar, del campo da beach volley e degli altri giochi per bambini. La scelta è ricaduta sul Parco Vita per varie motivazioni che comprendono la posizione, la vicinanza alle scuole, l’accessibilità e la vicinanza ai parcheggi ed una frequentazione diffusa ed aperta a tutta la cittadinanza.

Con la realizzazione della nuova area gioco l’Amministrazione Comunale intende agevolare una maggior interazione tra le parti sociali, soprattutto tra pari età, implementando l’offerta educativa per i bambini portatori di disabilità ed affiancando le famiglie fornendo loro delle valide alternative per il tempo libero e lo svago. La struttura prevede la disposizione di adeguato pavimento antitrauma ed al suo interno ospiterà anche pannelli sensoriali multifunzione.

Serena Nasta, Consigliera Comunale con delega all’infanzia: «Devo ringraziare gli uffici perché ancora una volta la preparazione dei tecnici in servizio in Municipio ci ha permesso di ottenere un finanziamento importante per un progetto che ci sta particolarmente a cuore per le sue finalità oltre che per l’ampliamento dell’offerta di giochi per bambini che abbiamo sul territorio. Sappiamo che anche altri parchi hanno

necessità e ci lavoreremo, ma era giusto cominciare questo percorso basato sull’inclusività dalla nostra area verde principale e centrale. Il Parco Vita è vicino alle scuole ed anche per questo viene frequentato da residenti di ogni area del paese e dunque scegliendolo ci rivolgiamo alla più vasta platea. Il gioco sarà una novità per Solaro, tutta da scoprire».

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn