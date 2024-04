Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della sindaca Nilde Moretti e l’assessore all’urbanistica Maurizio Castelnovo relativa ad una nuova osservazione al Pgt di Villaggio Brollo.

Nel settore urbanistica da due mesi stiamo lavorando, di concerto con gli operatori privati interessati, su una nuova osservazione al Piano di governo del territorio presentata per l’area del Villaggio Brollo tra via Isonzo e via Tagliamento, con ingresso dalla provinciale Saronno-Monza. Abbiamo collaborato, insieme allo studio Pim incaricato della redazione della variante al documento urbanistico, a creare tutte le premesse operative e studiato le compatibilità urbanistica affinché venga riattivato il comparto commerciale rispondendo ad un’esigenza legittima della cittadinanza. L’approvazione del Pgt consentirà alla proprietà ed agli operatori privati di accedere alle condizioni per la riapertura. A fronte di una precedente disponibilità di 460 metri quadrati, la nuova superficie di vendita è prevista in 1563 metri quadrati (minimo previsto per una riattivazione concreta di quello che sarebbe l’unico punto di media distribuzione della frazione), con posti auto alberati in pieno rispetto delle misure stabilite dalla Legge Regionale. L’osservazione comporterà anche la cessione di un terreno precedentemente privato al Comune di Solaro al fine di realizzare, in accordo con Gruppo Cap, il nuovo pozzo idrico della frazione Villaggio Brollo, nell’area attualmente libera tra via San Giuseppe e la provinciale Saronno-Monza, ritenuto un’esigenza urbanistica per la zona residenziale. L’osservazione in questione sarà discussa nel momento di approvazione del Piano di Governo del Territorio redatto in questi mesi a seguito delle assemblee aperte alla cittadinanza e delle riunioni della Commissione Territorio.