SARONNO – “In base al decreto emanato ad inizio ottobre dal Ministero della Transizione ecologica, i cittadini saronnesi possono accendere il riscaldamento dal 22 ottobre prossimo e sino al 7 aprile 2023, per un massimo di 13 ore al giorno di funzionamento, visto che il nostro Comune rientra nella fascia E del piano promulgato”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale.

“Il documento contiene anche indicazioni sulla temperatura da impostare: il riscaldamento andrà, infatti, regolato a 19 gradi per abitazioni, uffici e negozi e a 17 gradi per le attività industriali e artigianali, con un margine di tolleranza di 2 gradi in più o in meno. La normativa prevede deroghe per ospedali, case di ricovero, scuole materne, asili, piscine, saune e attività industriali e artigianali per le quali sono previste già delle deroghe per il tipo di produzione” precisano dal Comune.

