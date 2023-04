x x

SARONNO – Un ciclista è stato investito a Cassina Ferrara, ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto alle 12.10 in via Pozzo, alla periferia nord di Saronno.

E’ finito male il pranzo fra camionisti bulgari, che si erano ritrovati a Mozzate. Forse complice anche qualche bicchiere di troppo, l’epilogo è stata una coltellata, con un uomo di 52 anni finito all’ospedale. Nel pomeriggio due camionisti, entrambi originari della Bulgaria, si sono trovati in via Cornaggia nella cittadina della bassa comasca; hanno pranzato insieme, e dopo un po’ – erano le 17.30 – è scoppiata una lite, a quanto pare per futili motivi. I toni si sono improvvisamente alzati ed è spuntato il coltello.

Mentre Tradate ha appena dato il via libera, per consentire ai cittadini di tenere acceso il riscaldamento ancora qualche giorno, visto che è tornato in certo freddino; Saronno “ordina” di spegnerli. Insomma, a quanto pare va meglio ai cittadini tradatesi, che potranno ancora per qualche giorno e finchè la primavera si farà più convintamente sentire, restare al calduccio almeno a casa loro.

