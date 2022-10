x x

SARONNO – I volontari della protezione civile in piazza sabato 15 e domenica 16 per il progetto “Io non rischio”, utile a sensibilizzare e istruire la cittadinanza sul corretto comportamento in caso di calamità naturali.

A cavallo del 13 ottobre, giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali, si terrà la dal 10 al 16 ottobre la quarta edizione della settimana Nazionale della Protezione Civile (istituita nel 2019).

A chiusura il 15 il 16 in oltre 600 comuni Italiani, si svolgerà l’evento “io non rischio”, campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sulle buone pratiche di prrotezione civile. Saronno è una delle Piazze interessate dalla campagna.

Il gazebo “io non rischio” con i volontari comunicatori sarà presente in piazza Libertà sabato 15 e domenica 16 dalle 9.30 alle 18.

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn