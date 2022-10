x x

CARONNO PERTUSELLA – Venerdì 21 ottobre alle 18, MAAT LIVING Luxury Design presenta FIRE&WINE EXPERIENCE.

L’evento è totalmente gratuito e avrà luogo presso il proprio Showroom di Caronno Pertusella in via Lazzaretto 96.

FIRE&WINE EXPERIENCE presenterà i nuovi prodotti trattati da MAAT LIVING che proposti con un piccolo viaggio che comincerà con un salto nell’Oltrepò Pavese, degustando vini biologici selezionati prodotti dall’azienda vinicola “LA CASAIA”. Vini naturali prodotti attraverso un percorso etico e di consapevolezza ottenuto rispettando regole molto restrittive.

Cosa c’è di più rilassante, con il freddo alle porte, di sorseggiare un buon calice di vino rapiti dal fascino e dal calore della fiamma di un camino?

MAAT LIVING, storico rivenditore di camini a bioetanolo dell’azienda BIOKAMINO, avrà modo di illustrare tutti i benefici, sia economici che pratici, che questo tipo di soluzione può riservare se integrato al comune metodo usato per il riscaldamento di un ambiente, soprattutto in questo periodo dove il gas sta toccando costi di molto superiori rispetto al passato. Di grande impatto estetico e senza obblighi di canne fumarie o quant’altro, i nostri camini a bioetanolo faranno da cornice all’evento sprigionando quel tocco magico che solo il tremore di una fiamma sa dare.

Il cerchio si chiuderà presentando i nuovi prodotti arrivati in casa MAATLIVING sbarcati dalla partnership recentemente stretta con DATRON, azienda leader specializzata nella produzione e vendita di cantinette frigo adibite alla corretta conservazione del vino. Versatili e adattabili a qualunque esigenza, ma soprattutto super performanti grazie alla grande qualità dei materiali impiegati, le cantinette DATRON garantiscono la preservazione del vino in maniera maniacale e senza compromessi. Piccole e grandi soluzioni, in alcuni casi veri e propri complementi d’arredo.

Tutti i prodotti che MAAT LIVING propone nel suo catalogo sono il frutto di ricercata selezione e unicità. L’obiettivo è da sempre quello di offrire ai propri clienti prodotti UNICI dal punto di vista del design, dell’innovazione ma soprattutto della qualità.

La partecipazione all’evento è riservata ad un massimo di 50 persone previa iscrizione. Per dare la propria adesione sarà possibile chiamare Maat Living al 0236726300 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 oppure collegarsi al sito https://www.maatliving.it/index.php/modulo-prenotazioni.

(informazione redazionale)