SARONNO – Sta preparando una festa per il ritorno dell’Fbc Saronno allo stadio Colombo Gianetti (dopo le prime partite in esilio per il problema del campo), sta investendo e coinvolgendo imprenditori, sponsor e stakeholder per portare avanti il progetto di una “grande Saronno calcistica” per la prima squadra e per il settore giovanile ma l’ambizione, l’impegno, l’entusiasmo e il coraggio imprendoriale si sono trovati davanti un muro inatteso che rischia di far sfumare tutto.

Ieri ilSaronno ha intervistato Francesco Paolo Gravina presidente dell’Fbc Saronno l’idea era quella di un’anticipazione sulla festa del ritorno a casa della società al Colombo Gianetti ma c’è stato altro.

La sconfitta in Coppa lascia un po’ di amarezza ma la società e la squadra stanno guardando al match di domenica…

“Non si può negare il rammarico per l’uscita dalla Coppa: purtroppo non si è visto il potenziale della squadra che deve trovare una quadra, un’anima. Sono certo che risolveremo presto con qualche correzione con mister Tricarico”.

Ancora più importante quindi la partita di domenica, un ritorno a casa che potrà dare nuova linfa e un bello stimolo…

Il manto erboso è perfetto: addetti ai lavori e tecnici ne sono entusiasti e poi stiamo organizzando una grande festa con ragazzi delle giovanili, bandierine, aspiranti sponsor ma soprattutto 90 minuti per i tifosi, i saronnesi che vogliono tornare a sostenere l’Fbc nello storico Colombo Gianetti

Presidente onestamente nella sua voce si sente un ma…

Si, non lo nascondo sono molto deluso. In un momento di ripartenza in cui bisogna iniziare a mettere i tasselli per concretizzare il sogno che gli sportivi e la città accarezzano da anni ci troviamo a fare i conti con una latitanza dell’Amministrazione comunale. il mio staff è stato convocato per un tavolo in Municipio dove sono state date solo comunicazioni. Sarebbe bastata una mail. Ma soprattutto non c’è stato nessun aiuto/sostegno per la grande festa di domenica.

C’è da sciogliere il nodo della capienza della tribuna elemento indispensabile per la festa di domenica?

“Il nostro progetto, la città, la società, gli sponsor e i finanziatori hanno bisogno di vedere l’entusiasmo per l’Fbc e a noi che abbiamo investito che stiamo investendo serve la vicinanza, vera e concreta, dell’Amministrazione… Io sono uno che persevera, che non si ferma davanti agli ostacoli ma sarò sincero la voglia di mollare in queste ultime ore l’ho sentita.

Domenica l’Fbc torna al Colombo Gianetti con un rinnovato manto erboso, con una squadra che sogna in grande, con una società che sta investendo anche economicamente nel settore giovanile con un parterre di sponsor che vogliono partecipare a questo sogno che abbiamo gli strumenti per concretizzare… serve una grande festa, servono le porte aperte, serve che sia presente la città, serve sentire l’impegno dell’Amministrazione. Speriamo che si concretizzi tutto questo domenica allo stadio comunale.

