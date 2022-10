x x

SARONNO – Dall’Amministrazione rendono noto l’impegno del sindaco Augusto Airoldi della conferenza dei sindaci dell’Asst Valle Olona.

Si è tenuta pochi giorni fa la prima riunione della conferenza dei sindaci dell’Asst Valle Olona, presieduta da Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio, che verrà affiancato nel suo incarico dalla vice Anna Pugliese (sindaco di Cairate) e dal Consiglio di rappresentanza dei sindaci, di cui fanno parte il nostro Sindaco Augusto Airoldi, la Sindaco di Ferno Sarah Foti e la Sindaco di Castellanza Mirella Cerini.

