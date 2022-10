x x

CISLAGO – Lo scorso 6 ottobre, durante il consiglio comunale, la consigliera Marisa Rimoldi ha raccontato di aver ricevuto una nota vocale su WhatsApp “dal tono intimidatorio e alquanto volgare”, inviatole da un importante membro di un’associazione cislaghese, solo poche ore dopo aver presentato un’interrogazione sul nuovo centro sportivo comunale. A seguito di questi fatti il gruppo della Lega di Cislago ha pubblicato una nota, esprimendo la sua piena solidarietà alla consigliera.

L’intimidazione sarebbe avvenuta a seguito di un’interrogazione presentata lo scorso 18 maggio all’attenzione del sindaco e dell’amministrazione, la quale si riferiva alla realizzazione della fase II del nuovo centro sportivo comunale da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda, di cui il Comune è divenuto proprietario nel febbraio 2021 ed ora gestito dalla cooperativa Sport Village Cislago.

«Un’ora dopo aver presentato l’interrogazione, ho ricevuto su WhatsApp un messaggio vocale dal tono intimidatorio e alquanto volgare, da parte di un esponente ai vertici di un’associazione sportiva cislaghese, dove mi veniva ordinato di non presentare nessuna interrogazione relativa al nuovo centro sportivo» spiega la consigliera Rimoldi.

Proprio riguardo le tempistiche il gruppo Lega di Cislago precisa nella nota: “Non comprendiamo come sia possibile che un’interrogazione presentata dalla consigliera Rimoldi sia stata resa nota al di fuori del Comune nel breve volgere di pochi minuti. Quanto accaduto, oltre ad essere la principale causa dei fatti appena descritti, ci appare essere come una gestione ben lontana da una corretta amministrazione della cosa pubblica. Ma, al di là di questo, ben più grave ci appare il fatto che chiunque possa pensare impunemente di imporre la propria volontà ad un consigliere comunale nel normale esercizio delle sue funzioni. Tutto ciò nel totale silenzio dell’amministrazione, la cui gestione della vicenda appare nel migliore dei casi maldestra e dilettantesca”.

