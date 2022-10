x x

SARONNO – Meditel è oggi sicuramente un punto di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la cura della salute nel territorio saronnese. Ma non può fermarsi ai risultati raggiunti.

Con l’idea di realizzare una nuova sede, qualche mese fa è stato concluso l’acquisto di un terreno, adiacente alla stazione di Saronno, collocato in un’area strategica ed in espansione, vicina alla Varesina, comoda da raggiungere con l’auto e con il treno e con grande disponibilità di parcheggi. Tuttavia l’attuale contingenza e il vertiginoso aumento dei costi dei materiali, ha obbligato la Direzione di Meditel a riprogrammare i lavori di costruzione per focalizzarsi su un edificio che abbia impatto zero dal punto di vista ecologico, con conseguente allungamento dei tempi.

I progetti di riorganizzazione dell’attività e dei servizi erogati non si fermano ma proseguono su altre direttrici con la realizzazione, nell’attuale sede di Saronno di via Alliata, di un Reparto di alto livello dedicato alla Cardiologia, che sarà operativo i primi mesi dell’anno nuovo. Parallelamente Meditel sta potenziando e sviluppando l’attività clinica del Poliambulatorio di Rovellasca, dove si eseguono prelievi ed esami di laboratorio, visite ed esami di medicina specialistica, ecografie e fisioterapia.

Infine, Meditel aprirà una terza sede, con l’anno nuovo a Caronno Pertusella, per essere sempre più vicino ai pazienti e per rispondere alle esigenze di salute di quel territorio. Anche il Poliambulatorio di Caronno sarà molto comodo da raggiungere e con molti parcheggi a disposizione.

Anche sotto il profilo delle apparecchiature diagnostiche prosegue l’impegno di Meditel nel rinnovare e migliorare il parco macchine inseguendo i progressi tecnologici in atto. Nel 2021 è stata acquistata la nuova risonanza magnetica GE ad alto campo, da 1.5 Tesla, che permette l’esecuzione di qualsiasi esame di risonanza magnetica, anche con mezzo di contrasto, su qualunque distretto anatomico, anche in ambito cardiaco, neurologico e senologico e che consente al paziente, anche claustrofobico, di eseguire l’esame in totale rilassamento ascoltando la sua musica preferita o vedendo un film.

Da qualche mese è stata installata una nuova e modernissima TAC, il primo modello GE installato in Lombardia dotato di intelligenza artificiale, che permette di ottenere immagini ad altissima definizione e una notevole riduzione delle radiazioni e che consentirà l’ampliamento dell’offerta di esami TAC a tutto il ventaglio delle aree cliniche, anche in ambito cardiologico (TAC coronarica).

A novembre, entrerà in funzione un nuovo Mammografo, per una diagnosi sempre più accurata delle patologie femminili grazie alla Tomosintesi anche ad alta risoluzione HR.

In ambito di specialistica ambulatoriale, dopo l’introduzione di un letto ergometro per l’esecuzione di ecografie cardiache da stress fisico, uno dei pochi centri ad averne la disponibilità, Meditel ha introdotto due nuovi ecografi, uno in ambito ginecologico ed uno, ad altissime prestazioni, in ambito cardiologico per adulti e bambini.

Nell’ambito dei nuovi servizi giovedì 20 ottobre 2022 sarà presentato il nuovo Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di Primo livello, diretto dalla Dr.ssa Eleonora Zaffaroni, dove le coppie con problemi di infertilità saranno prese in carico da un’equipe multidisciplinare di notevole livello tecnico e professionale, che le guiderà e supporterà nel loro percorso di diventare genitori.

Giovedì 3 novembre partirà un nuovo servizio per i cittadini: sarà infatti avviato il nuovo Ambulatorio infermieristico, accessibile solo su prenotazione, non convenzionato con l’SSN, dove saranno eseguite medicazioni, bendaggi, iniezioni, rimozione punti, trattamento lesioni, applicazione fleboclisi, sostituzione catetere, educazione sanitaria al paziente e al caregiver e molti altri servizi per il cittadino.

Non si esaurisce certo qui la crescita di Meditel che continuerà a ricercare nuove soluzioni per offrire, in collaborazione con l’Ospedale cittadino, sempre maggiori spazi e percorsi di cura alla popolazione di questo territorio.