SARONNO – Sarà Casa di Marta oggi giovedì 19 ottobre alle 20,30 ad ospitare il rosario per la scomparsa di Giulio Piuri fondatore e presidente in carica della Fondazione che ha creato un nuovo modo di vivere la solidarietà e la condivisione in città.

Piuri si è spento la notte scorsa all’età di 91 anni. Era stato imprenditore titolare di un’azienda di scarpe nel Pavese ma era stato in prima linea anche nell’impegno politico per tanti anni con diversi ruoli nella Dc e dell’Amministrazione comunale. Piuri si è distinto nel sociale basti citare la Cls e Casa di Marta due realtà d’eccellenza saronnese di cui è stato fondatore. Grande il suo impegno con il Foyer Universitaire St Paul a Kinshasa in Congo dove era stato recentemente confermato membro del consiglio una realtà che aveva conosciuto grazie al suo impegno con don Antonio Barone.

Domani alle 15 alla chiesa della Regina Pacis l’ultimo saluto dalla comunità al saronnese.

Nelle ultime ore sono arrivati messaggi di cordoglio da molti saronnesi tra cui quelli del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e dell’Amministrazione. Qui il testo integrale

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale appresa la dolorosa notizia della morte di Giulio Piuri si stringono attorno ai suoi familiari in questo momento di grande dolore ed esprimono loro le più sentite condoglianze. “L’intera città – afferma il sindaco Augusto Airoldi – riconosce in Giulio uno dei suoi figli esemplari che, nell’intero corso della sua lunga vita, ha dato testimonianza di impegno civico e predilezione per i cittadini più fragili e svantaggiati. Il migliore ringraziamento, che gli dobbiamo e gli vogliamo offrire, credo consista nel fare ogni giorno tesoro della sua carica umana, del suo impegno per la città e della sua attenzione per gli ultimi ovunque questi siano”.

