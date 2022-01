SARONNO – Un ricordo di Alessandro Bisi arriva anche dal gruppo scout Agesci di cui il 21enne, scomparso in seguito ad un incidente sul Monte Legnone, aveva fatto parte.

“Con grande tristezza ci troviamo a condividere con voi che il nostro fratello Alessandro Bisi è volato in cielo e da lassù ci guarda. Ale aveva preso la partenza dopo aver camminato con noi nel nostro gruppo. Ci stringiamo con la preghiera ai suoi cari, ai fratelli Stefano e Federico, alla sua mamma Daniela e a suo papà Francesco.

Saluteremo il nostro Ale questa sera in un momento di veglia e di preghiera alle 21 alla Sacra Famiglia partecipando in uniforme e poi al funerale sabato pomeriggio alle 14.30 in Prepositurale.

“Insieme abbiam marciato un dì

per strade non battute,

insieme abbiam raccolto un fior

sull’orlo di una rupe.”

Buona strada Ale

