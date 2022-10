x x

SARONNO – “Apprendiamo con dolore la notizia della dipartita di Giulio Piuri e ci uniamo ai famigliari esprimendo le nostre più sentite condoglianze”.

Inizia così la nota del Rotary Club in ricordo alla scomparsa del 91enne noto per il suo impegno nel sociale e nella vita politica cittadina. “Il Rotary club Saronno ha avuto modo di conoscere Piuri negli anni di collaborazione con Casa di Marta apprezzandone la dedizione e l’impegno nell’aiuto dei più bisognosi. È stato un grande esempio di umiltà e di umanità di cui faremo tesoro”

