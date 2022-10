x x

SARONNO – È titolato “Affidiamoci” l’incontro online per conoscere la realtà dell’affido familiare. L’incontro, patrocinato dai comuni di Saronno, Gerenzano, Caronno Pertusella, Cislago, Origgio e Uboldo, si terrà dalle 20 alle 21.30 di lunedì 24 ottobre.

“Siamo alla ricerca di persone disposte ad aprirsi all’esperienza dell’affido familiare, all’accoglienza ‘leggera’ e alla prossimità” si legge sulla locandina dell’evento. I comuni del circondario, in collaborazione con la cooperativa Proges, hanno organizzato una serata informativa gratuita per parlare insieme delle varie forme di accoglienza necessarie a minori che vivono in situazioni di fragilità e bisogno. A partecipare alla serata anche famiglie affidatarie che si mettono a disposizione dei presenti per condividere pareri, dubbi, emozioni e curiosità.

Per partecipare alle serata è necessaria l’iscrizione, mandando una mail a [email protected]

(foto d’archivio)

