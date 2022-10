x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla prima Casa di comunità di Saronno

“Il 28 ottobre partirà la prima delle due Case di Comunità previste a Saronno dal piano di Regione Lombardia. Lo si apprende da notizie rilasciate alla stampa dal Direttore Socio-sanitario della ASST Valle Olona nei giorni scorsi. E proprio di ieri l’elezione del Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, quale Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Saronno della Asst Valle Olona.

“La notizia della prossima apertura della prima delle due case di comunità di Saronno – afferma il Sindaco Augusto Airoldi – è molto positiva e da accogliere con soddisfazione, anche se, a quanto è dato sapere, è prevista una graduale attivazione dei servizi offerti e degli orari di erogazione.

Come Amministrazione abbiamo collaborato in questi mesi con Asst per rendere più fruibile, anche per i dipendenti, il parcheggio antistante la struttura di via Fiume, 12 e agevolare l’utilizzo di quello interno per le donne in gravidanza e le persone fragili e posizionando all’ingresso della città cartelli indicatori.

Ho inoltre confermato al Direttore Socio-sanitario la disponibilità della mia Amministrazione a collaborare sul fronte “sociale” dei servizi non appena questi verranno attivati da Asst. Nel nuovo ruolo che mi hanno assegnato i Sindaci del Distretto saronnese della Asst Valle Olona lavorerò poi in stretto contatto con i colleghi perché sempre di più ci sia sintonia tra i bisogni dei cittadini e le scelte della Asst”.