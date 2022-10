x x

CERIANO LAGHETTO – Grave incidente oggi alle 12.40 al crossodromo di via Laghetto: per una caduta dalla moto è rimasto seriamente ferito un uomo di 49 anni. Sul posto, oltre alla pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, è accorsa l’auto-infermieristica, che ha quindi chiesto il supporto dell’elisoccorso, arrivato da Milano e planato nelel vicinanze.

Il ferito, che risulta residente in Svizzera, è apparso in condizioni critiche, ed è stato quindi trasferito con l’elicottero all’ospedale milanese di Niguarda, in prognosi riservata. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio: uno dei mezzi dell’elisoccorso in servizio nella zona)

