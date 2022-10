x x

SARONNO – Al via oggi il torneo under 13 di softball “Piccole stelle” dedicato alla memoria dello “storico” allenatore dell’Italia, Enrico Obletter. L‘evento è promosso dal Softball Saronno ed ha portato in città, per questo fine settimana, numerose formazioni; con tutte le partite previste sul diamante di via De Sanctis. Si inizia oggi alle 10 con Bollate-Porta Mortara, debutto delle saronnese alle 10.30 con Saronno-Legnano. E poi si gioca sino al tardo pomeriggio, ultimo incontro previsto con inizio alle 16.15.

Domenica via alle 9 con Porta Mortara-Collecchio; finale primo e secondo posto alle 16 ed alle 17.30 è prevista la premiazione.

Nel girone A con le saronnesi ci sono Sanremo, Legnano e Avigliana Rebels; nel girone B Bollate, Joudrs Praga, Collecchio e Porta Mortara.

