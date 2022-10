x x

CERIANO LAGHETTO – “Non c’è bisogno di raggiungere costose mete esotiche, a poco più di un’ora di aereo da qui trovi un mare egualmente cristallino, temperature gradevoli, gente squisita e cibo senza eguali nel mondo!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente della Lega, che si è concesso qualche giorno di riposo con la famiglia, raggiungendo il sud dell’Italia.

Proprio dal Salento Dante tiene a lanciare un messaggio: “Poche ore di relax ma sufficienti per ricaricarsi e affrontare al meglio i prossimi mesi autunnali e invernali! Viva il Salento e viva le vacanze italiane!”

(foto: Dante Cattaneo nel Salento, in spiaggia e in una delle località visitate)

