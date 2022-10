x x

LAINATE- Nell’8′ giornata del campionato di Seconda Categoria, Nel Girone X, il Cistellum affronta fuori casa l’Oratorio San Francesco in una partita dominata in lungo e in largo, proprio dagli ospiti che vincono addirittura per 1 a 6.



Il Cistellum parte alla grande, infatti, dopo soli 2 minuti di gioco Costanzo conquista un calcio di rigore, che viene realizzato da Rimoldi che porta avanti la sua squadra. La squadra di Mister Giussani dopo la rete, presa dall’entusiasmo, continua a spingere e al 17′ trova il raddoppio con una grande sponda aerea di Marazzi, volta a servire il solito Costanzo che calcia un missile terra-aria che piega le mani al portiere e fa 0-2. Al 24′ Costanzo si divora un goal trovandosi a tu per tu con Musazzi si fa ipnotizzare. A 5′ dal termine del primo tempo arriva anche la terza rete della squadra ospite con la splendida pennellata di Marazzi su punizione.



Nel secondo tempo il ritmo non cambia e al 48′ Costanzo sfiora un goal straordinario: uno-due, sombrero e tiro in porta, che viene parato da Musazzi, il quale non può nulla sulla ribattuta di Cozzi che fa 0-4. Al 63′ arriva la doppietta personale di Costanzo, che recupera un pallone mal gestito dalla difesa dell’Oratorio San Francesco e sigla la 5′ rete della giornata. Dopo 8 minuti di gioco anche la squadra di casa trova la rete su calcio di rigore realizzato dal subentrato Mariutti. Sul finire del match, all’88’ arriva la tripletta di Costanzo che approfitta di un varco lasciato dalla difesa avversaria e non sbaglia davanti al portiere.



Con questa vittoria il Cistellum rimane sulla scia del Gorla Minore, in seconda posizione in classifica, mentre l’Oratorio San Francesco rimane fermo a 9 punti in 11′ posizione.



Cistellum 2016-Oratorio San Francesco 1-6

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone (27′ p.t. Hati), Fusetti, Cozzi (32′ s.t. Pusceddu), Caruggi (20′ s.t. Jaouhar), Costanzo A., Rimoldi (1′ s.t. Montan), Marazzi (37′ s.t. Costanzo Z.). A disp: Naccari, Sassi, Morosi, Sapienza.

ALL. Giussani.

ORATORIO SAN FRANCESCO: Musazzi, Panaia, Ferrario (38′ p.t. Rafalian), Incoronato, Pappa (13′ s.t. Valentino), Bargauan (21′ s.t. Pravettoni), Tiriolo, Ilare (21′ s.t. Tarabelloni), Puccio, Forte (24′ s.t. Mariutti), Lodi. A disp: Mercuriali, Orlando, Tocchio.

ALL. Marano.