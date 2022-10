x x

OLGIATE OLONA – Molto soddisfatto Massimo Rovellini al termine della sfida vinta per 2-1 contro il Saronno. “Serviva una iniezione di fiducia” visto che veniamo da un “periodo difficile” commenta Rovellini la buona prestazione odierna, complimentandosi con i giocatori scesi in campo con grande entusiasmo e che conquistano 3 punti molto preziosi.

Ha anche ricordato che il Valle Olona ha dovuto giocare senza sei titolari e ricorrendo a molti giovani per compensare le assenza.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro della domenica pomeriggio. E l’intervista all’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

23102023