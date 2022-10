x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese. In serie D si gioca alle 15, per la 8′ giornata: la Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi affronta fuori casa il Seregno con arbitro Riccardo Leotta di Acireale, assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Andrea Cocomero di Nichelino; e Caronnese-Real Calepina con arbitro Antonio Spera di Barletta, assistenti Nicolo’ Pizzonia di Bra e Fabrizio Perri di Lamezia Terme; e Varesina-Ponte San Pietro con arbitro Stefano Selva di Alghero, assistenti Albulen Muca di Alessandria e Riccardo Vaglio Agnes di Biella.

Nelle categorie minori si gioca alle 15.30. In Eccellenza, 8′ giornata, c’è Ardor Lazzate-Muggiò con arbitro Riccardo Borghi di Modena, assistenti Vincenzo Camporeale di Lodi e Francesco Andreoni di Milano.

In Promozione, 8′ giornata, si gioca Esperia Lomazzo-Mariano Calcio con arbitro Federico Tosi Busto Arsizio (senza assistenti); Aurora Uboldese-Besnatese con arbitro Francesco Vismara di Lecco, assistenti Matteo Minniti di Legnano e Leonardo Ryo Bogni di Gallarate; Valle Olona-Fbc Saronno con arbitro Mattia Masseroli di Bergamo, assistenti Riccardo Meneghel di Gallarate e Tiziana Frasson di Busto Arsizio; Ispra-Universal Solaro con arbitro Matteo Fumagalli di Como, assistenti Lorenzo De Micheli di Gallarate e Alessandro Pera di Busto Arsizio.

In Prima categoria, 8′ giornata, nel girone A Union Villa Cassano-Fc Tradate con arbitro Gabriele Secci di Gallarate, Arsaghese-Gallarate con arbitro Paolo Bruscagin di Gallarate, Pro Azzurra Mozzate-Lonate Ceppino con arbitro Matteo Pettinari di Seregno, e Salus Turate-Laveno Mombello con arbitro Matteo Pettinari di Seregno; nel girone B Db Rovellasca 1910-S.C. United con arbitro Angelo Mina di Varese, Asd Ceriano-Faloppiese Ronago con arbitro Eraldo Palumbi di Varese.

In Seconda categoria nel girone X, 8′ giornata, Nuova Abbiate-Oratorio Lainate con arbitro Alex Zerbato di Varese, Oratorio S.Francesco-Cistellum con arbitro Federico De Martino di Busto Arsizio, Lainatese-Gerenzanese con arbitro Mattia Mauro di Busto Arsizio, Cogliatese-Borsanese con arbitro Giorgio Bresciani Busto Arsizio e Marnate Gorla-Pro Juventute club con arbitro Andrea Santarsiero di Busto Arsizio.

In Terza categoria girone legnanese, 6′ giornata, San Giorgio-Dal Pozzo con arbitro Salvatore Ricciardelli di Legnano. Nel girone varesino, 6′ giornata, Cedratese-Amor sportiva con arbitro Federico Murgida di Gallarate, Airoldi Origgio- School of Sport con arbitro Roland Zekaj di Busto Arsizio.

