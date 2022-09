x x

ORIGGIO – Oggi i driver di Amazon della station di Origgio Varese sono in sciopero. Venerdì un Rsa (Rappresentante Sindacale Aziendale) della Filt Cgil di Helios, azienda della filiera Amazon, è stato sospeso per “scarsa produttività”.

“Un provvedimento disciplinare – spiegano dal sindacato – che per quanto sproporzionale, ha l’obiettivo di attaccare il sindacato e i lavoratori che vi aderiscano. I drivers di Amazon consegnano centinaia di pacchi tutti i giorni, riteniamo che questo sia un attacco al sindacato e ai suoi delegati, un attacco a tutti i driver della filiera, un atto che come Filt Cgil non siamo disposti a tollerare in alcun modo poiché rappresenta un grave precedente. È l’inizio di una mobilitazione che proseguirà fino a quando non verranno ripristinate corrette relazioni industriali”

“Siamo all’uso della più becera repressione dell’attività sindacale – rimarca Luca Stanzione segretario generale Filt-Cgil Milano e Lombardia – Ci aspettavamo relazioni sindacali mature e invece ancora una volta ci ritroviamo una scelta datoriale pre statuto dei lavoratori. La Filt Cgil rimarrà al fianco del nostro rappresentante perché è chiaro che l’obiettivo non è lui ma siamo noi e i diritti dei lavoratori conquistati in questi anni”

