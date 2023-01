x x

ORIGGIO – Dopo le ricerche di personale e le assunzioni, ora si annunciano i licenziamenti: il riferimento va ad Amazon, il colosso delle vendite online (e non solo) che alla periferia di Origgio dispone di un grande centro della logistica. A livello mondiale, Amazon ha appena annunciato il taglio di più di 18.000 dipendenti. Riguarderanno principalmente personale impiegatizio ed i negozi Amazon come Amazon fresh e Amazon go. Per quanto riguarda l’Europa, chi sarà giudicato in esubero verrà contattato entro dal 18 gennaio. Complessivamente nel mondo Amazon ha oltre 1 milione e mezzo di addetti.

Cosa succederà a Origgio? A Origgio si tratta di logistica, settore che dovrebbe essere quello di gran lunga meno colpito dai tagli.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una precedente manifestazione sindacale davanti alla Amazon di Origgio)

10012023