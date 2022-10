x x

CISLAGO – Elisa e le Tre e Un Quarto tornano in veste di campionesse al quiz televisivo di Rai1, “Reazione a catena”. Si tratta di un’occasione speciale: dal 24 ottobre al 23 ottobre, per una settimana, le squadre che si sono aggiudicate il titolo di “campioni” nel quiz televisivo si scateneranno in un torneo per sette giorni.

Tra le concorrenti in gara non mancheranno Elisa Ferrazzano di Cislago, Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino, meglio note come Le Tre e Un Quarto. Le tre ragazze hanno conquistato oltre 200mila euro in gettoni d’oro, gareggiando per oltre due settimane al quiz televisivo, prima di ritirarsi per impegni universitari.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn