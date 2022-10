x x

SARONNO – Silvio Pellico e Prealpi sono i due cinema coinvolti in questa fittissima edizione del Cineforum saronnese. Diciannove appuntamenti, ognuno di questi con 3 giorni dedicati, per diciannove film di vario genere: dai thriller ai drammatici, commedie e biografie. Il primo appuntamento è previsto per domani, martedì 25 ottobre, con il film Omicidio nel West End.

Le proiezioni si terranno al cinema Silvio Pellico il martedì alle 20.45 con animatori, il giovedì alle 15.30 e alle 21, con unica eccezione per giovedì 15 dicembre, quando le proiezioni si terranno al Prealpi; al Prealpi, invece, gli appuntamenti sono fissati per il mercoledì alle 15.30 e alle 21, tranne le proiezioni delle 21 del 15 novembre, 16 febbraio e 22 marzo, che si terranno al cinema Silvio Pellico.

Il biglietto di ingresso è di 6, 50 euro per ogni spettacolo. Alternativamente, è possibile acquistare la tessera per tutti i 19 spettacoli a 70 euro, la tessera over65, che prevede gli spettacoli pomeridiani, a 55 euro e la tessera “young” under 25 a 55 euro. Le tessere sono acquistabili al cinema Silvio Pellico dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 22.30, il sabato e la domenica dalle 16 alle 22.30; al cinema Prealpi il sabato dalle 17,30 alle 22.30 e la domenica dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 21 alle 22.30. Disponibili anche nelle Segreterie Unitre in via San Giuseppe 36, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.

IL PROGRAMMA

25, 26, 27 ottobre: Omicidio nel West End

8, 9, 10 novembre: Un altro mondo

15, 16, 17 novembre: Fermata d’autobus

22, 23, 24 novembre: No bears, gli orsi non esistono

29, 30 novembre, 1 dicembre: Sanremo

13, 14, 15 dicembre: I figli degli altri

10, 11, 12 gennaio: Love life

17, 18, 19 gennaio: Don’t worry darling

24, 25, 26 gennaio: Gagarine, proteggi ciò che ami

31 gennaio, 1, 2 febbraio: Gli occhi di Tammy Faye

7, 8, 9 febbraio: film a sorpresa

14, 15, 16 febbraio: Brian e Charles

28 febbraio, 1, 2 marzo: Margini

7, 8, 9 marzo: film a sorpresa

14, 15, 16 marzo: Tredici vite

21, 22, 23 marzo: Settembre

28, 29, 30 marzo: film a sorpresa

11, 12, 13 aprile: film a sorpresa

18, 19, 20 aprile: film a sorpresa

