SARONNO – La democrazia in crisi: è questo il tema dell’incontro di questa sera con Marco Deriu, professore e ricercatore in sociologia dell’università di Parma. Si tratta della presentazione del suo nuovo libro, dal titolo “Rigenerazione”, il cui sottotitolo descrive in modo efficace l’importanza del tema tratto in esame: “Per una democrazia capace di un futuro”.

Nel dibattito accademico, la crisi della democrazia rappresentativa è da anni centrale per i ricercatori del campo: la sfida è trovare qualche ricetta per uscirne, come afferma Marco Deriu, “possibilmente vivi”. In una chiacchierata, che si terrà questa sera alle 21 all’auditorium Aldo Moro di Saronno, organizzata dall’associazione Attac di Saronno, si tratterà di questo tema di profonda attualità, con un occhio di riguardo anche verso la tematica ambientale, cara allo stesso professore.

(in foto d’archivio: un precedente evento all’auditorium Aldo Moro)

