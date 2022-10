Incidente con pedone ia Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Incidente stradale ieri mattina in via Mazzini a Ceriano Laghetto: è successo alle 9 e sul posto sono accorsi polizia locale carabninieri ed una ambulanza, per soccorrere una donna che era stata investita. L’anziana, si tratta di una ottantenne, è stata visitata e quindi è stata trasportata all’ospedale di Desio per le cure del caso, non è comunque apparsa in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi del sinistro ed hanno avviato accertamenti al fine di stabilire con precisione la dinamica dei fatti e vagliare le eventuali responsabilità nell’accaduto, ed in merito sono dunque in corso gli approfondimenti del caso.

(foto archivio)

25102022