CARONNO PERTUSELLA – I ratti hanno ucciso 4 tartatughe, che vivevano in un giardino privato di via Monterosso a Caronno Pertusella. E’ successo nei giorni scorsi, il protarsi della bella stagione è stato dunque fatale a questi animali, che in tempi “normali”, durante l’autunno, sarebbero già stata in letargo e dunque al sicuro sotto terra. E invece con il caldo perdurante, erano ancora in giardino e forse anche un po’ “imbambolate” perchè ottobre sarebbe già tempo di dormire. Le tartatughe sono state trovate ferite mortalmente, certamente dall’attacco di topi, che in un ambiente urbano sono praticamernte l’unico “predatore” per le tartarughe. Alla proprietaria, scoperto l’accaduto, non è rimasto altro che prenderne atto: per le tartatughe ormai non c’era più niente da fare.

(foto archivio: una tartaruga “terrestre”)

27102022