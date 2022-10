x x

UBOLDO – Rubati a Parabiago, ritrovati nelle campagne alle porte di Uboldo, sono stati adesso riconsegnati al legittimo proprietario. Il riferimento va a due asinello, nei giorni scorsi trovati mentre vagavano nei campi alla periferia uboldese. Per loro è finita bene: rischiavano di essere investiti ma sono stati notati, si sono lasciati prendere senza troppe difficoltà e si è trovato una persona disposta ad accoglierli, il responsabile del Blondy Ranch, che li ha ospitati sino a quando si è risaliti al proprietario, nel giro di una settimana. Decisivo, per capire la loro provenienza, l’esame da parte di un veterinario: gli animali avevano il microchip, tramite i quali si è appunto scoperto che si trattava degli esemplari scomparsi qualche giorno fa a Parabiago.

L’ipotesi è che i ladri abbiano in un secondo tempo deciso di sbarazzarsene, lasciandoli andare nei campi.

